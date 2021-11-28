«Хулиганье и кухонный воришка»: Литвинова показала домашнего питомца Эркюля

Режиссер и актриса приютила кота, который стал ее любимцем.

Некоторое время назад Рената Литвинова приютила кота. По признанию актрисы, пушистик был бездомным, кто-то его оставил за городом. Животное настолько понравилось Ренате, что она привезла его в свою квартиру.

Снимком с домашним любимцем звезда поделилась в своем инстаграме.

«Мой кот Эркюль — кто-то его оставил на даче, он сидел под дверью и ждал, теперь он живет у меня, практически царствует — хулиганье и кухонный воришка», — написала Литвинова.

Добавим, в последнее время любовь к котам и кошкам проснулась у Димы Билана. Артист приютил у себя целое семейство. Также любимая кошка по имени Шанель есть у Николая Баскова.

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