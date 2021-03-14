В императорских интерьерах ведет себя как королева: в каких условиях живет кошка Баскова Шанель

Музыкант Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей кошке Шанель. Это вислоухая шотландская с богатой родословной. В императорских интерьерах Баскова она ведет себя как королева.

«Она начинает утром приносит мне шарики. Типа давай играй со мной. Я сплю, еще не в состоянии. Я закрываю дверь, чтобы она не заходила. Так она начинает орать. Пока я ее не впущу — мне покоя нет. У нее ритуал минут пять урчания, перебирания лапами. А потом она засыпает у меня на руках. Когда приезжаю, то Шанель поворачивается ко мне задом. Показывает характер». Николай Басков

Как отметил музыкант, кошка его обожает. Впрочем, как и он ее. «Она меня очень сильно любит. Котята стоят от ста тысяч рублей. У меня уже много заказов на будущее», — заметил «золотой голос России».

Напомним, что любимице Николая Баскова нет еще и годика. Кошка в его доме появилась около десяти месяцев назад.

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