«Сережа улетел»: Литвинова потеряла домашнего любимца

В квартире у Ренаты Литвиновой живут две кошки, а позже к ним присоединился голубь. Ранее актриса рассказывала, что нашла его на лестничной площадке и решила приручить. Несколько месяцев птица жила под одной крышей с 54-летней Ренатой, но внезапно решил покинуть дом. Об этом Литвинова сообщила в своем микроблоге.

«Сережа улетел… Форточка всегда теперь открыта, вдруг он когда-нибудь вернется», — написала Литвинова.

Недавно состоялась премьера фильма Литвиновой «Северный ветер». Он был снят по мотивам одноименной пьесы, которую режиссер презентовала еще три года назад. Главные роли в картине сыграли сама Рената, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и другие звезды. А музыку написала Земфира.

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