Самый родной зритель: Рената Литвинова показала свою 78-летнюю маму

54-летняя звезда театра и кино, режиссер Рената Литвинова регулярно выходит на сцену МХТ им.Чехова. Здесь несколько лет назад состоялась премьера ее пьесы «Северный ветер», экранизацию которой актриса представила в феврале 2021 года. Сама автор и режиссер картины исполняет роль Маргариты, хозяйка дома и продолжательница рода, в котором испокон веков царит матриархат.

Параллельно «Северный ветер» идет и в храме искусства. Пьесу регулярно посещают звезды шоу-бизнеса, кино и спорта. Накануне посмотреть постановку пришла мама Литвиновой, 78-летняя Алиса Михайловна.

В свете родительница Литвиновой появляется нечасто. Несмотря на то, что на снимке, которым поделилась актриса, ее мама сидит в зрительном зале в защитной маске, заметно, что она выглядит намного моложе своего паспортного возраста.

«Мама!», — подписала от руки снимок Литвинова.

Отметим, что Алиса Михайловна Литвинова всю жизнь проработала врачом-хирургом. Ренату она вырастила одна, поскольку с отцом дочки разошлась, когда той был всего один годик.

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