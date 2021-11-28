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Живет в ее квартире на Арбате: на наследство Нины Руслановой нашелся неожиданный претендент

Последние 30 лет жизни у актрисы, как выяснилось, был гостевой брак.

Живет в ее квартире на Арбате: на наследство Нины Руслановой нашелся неожиданный претендент
Нина Русланова. Фото: Globallookpress.com

Звукооператор Рафкат Габитов, который жил с актрисой Ниной Руслановой последние 30 лет, возможно, станет претендовать на наследство актрисы – на ее элитную квартиру на Арбате. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Рафкат Габитов
Рафкат Габитов. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Стоимость жилья по оценкам риелторов составляет 25 миллионов рублей. Именно в этой квартире сейчас живет Рафкат Габитов. Осталась у звезды и подмосковная дача.

«У Нины Ивановны был только один муж. И он мой папа. Больше у Нины Ивановны официальных мужей не было», — утверждает дочь Руслановой Олеся Рудакова.

Напомним, что Нина Русланова и Рафкат Габитов познакомились на съемочной площадке. У них был гостевой брак. Актриса жила в Москве, а звукооператор — в Санкт-Петербурге.

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