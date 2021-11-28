Живет в ее квартире на Арбате: на наследство Нины Руслановой нашелся неожиданный претендент

Последние 30 лет жизни у актрисы, как выяснилось, был гостевой брак.

Звукооператор Рафкат Габитов, который жил с актрисой Ниной Руслановой последние 30 лет, возможно, станет претендовать на наследство актрисы – на ее элитную квартиру на Арбате. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Стоимость жилья по оценкам риелторов составляет 25 миллионов рублей. Именно в этой квартире сейчас живет Рафкат Габитов. Осталась у звезды и подмосковная дача.

«У Нины Ивановны был только один муж. И он мой папа. Больше у Нины Ивановны официальных мужей не было», — утверждает дочь Руслановой Олеся Рудакова.

больше по теме Квартира с видом на Арбат: какое наследство оставила дочери Нина Русланова Единственной наследницей актрисы является ее дочка Олеся.

Напомним, что Нина Русланова и Рафкат Габитов познакомились на съемочной площадке. У них был гостевой брак. Актриса жила в Москве, а звукооператор — в Санкт-Петербурге.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!