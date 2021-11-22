Квартира с видом на Арбат: какое наследство оставила дочери Нина Русланова

Ноябрь оказался, к сожалению, богат на утраты. 11 ноября умер актер Михаил Зубов, который играл в сериале «Воронины». 20 ноября не стало Валерия Гаркалина, а день спустя остановилось сердце Нины Руслановой. Все три жизни унес коронавирус.

Нина Русланова не дожила до своего дня рождения всего две недели. 5 декабря она собиралась отпраздновать 76-й год жизни.

Последние десять дней актриса провела в больнице. Коварная болезнь била по легким, ослабленное сердце не справлялось с общей нагрузкой. Итог плачевный.

Вместе с единственной дочкой Нины Ивановны Олесей и внуком Костей скорбит вся страна. Нину Русланову любили, она была действительно народной актрисой, близкой в каждом доме.

Несмотря на свой огромный талант и востребованность в кино, жила знаменитость скромно, без расточительства. Возможно, сказывалось детдомовское детство.

«Детство — мамина тайна, куда она до сих пор никого не пускает», — рассказывала как-то Олеся, единственная дочь актрисы.

Нина Русланова перебралась в Москву еще студенткой. Со временем нажила однокомнатную квартиру в центре столицы, с видом на Арбат. Вот, собственно, и все ее имущество..

Однушка с гостиной в 15 «квадратов» несколько лет назад была отремонтирована благодаря программе Первого канала «Идеальный ремонт». После ремонта в 2014 году квартира стала выглядеть стильно и современно. Дизайнеры сохранили старинную мебель актрисы, но обновили ее.

«Наследство в России вручается в порядке очередности. Дочь в данном случае будет наследником первой очереди. Уже сейчас она может открыть наследственное дело и полгода нотариус выжидает, пока явится кто-то еще из наследников. Если наследников второй и третьей очереди не объявилось, то все имущество Нины Руслановой перейдет к дочери. Если же было написано завещание, то там все оговорено», — прокомментировал Teleprogramma.pro адвокат Александр Бенхин.

Наш собеседник предположил, что актриса могла подписать завещание, так как долго болела и обычно в такие моменты люди озадачиваются подобным вопросом.

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