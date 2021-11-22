«Никому не подчинялась, ни перед кем не прогибалась»: Виктор Мережко о том, какой была умершая Нина Русланова

Кинорежиссер Виктор Мережко признался в беседе с Teleprogramma.pro, что опасался Нину Русланову, поскольку та была сколь мощным, столь и непредсказуемым человеком.

Накануне, 21 ноября, не стало легендарной актрисы, воплотившей на экране массу разноплановых и ярких образов, Нины Руслановой.

75-летняя звезда театра и кино умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Поклонники и коллеги по цеху скорбят о безвременной кончине Нины Руслановой. О том, человеком какого масштаба она была, в беседе с Teleprogramma.pro рассказал кинорежиссер Виктор Мережко.

«Это абсолютно неординарная и непредсказуемая актриса и личность, яркая, талантливая, резкая, не всегда удобная, но выдающаяся актриса. И она умела быть собой. Она никому не подчинялась, ни перед кем не прогибалась. Она была Ниной Руслановой», — высказался Виктор Мережко.

По его словам, Нина Русланова имела на все собственный взгляд и никогда не растрачивала себя попусту.

«Она была штучная особа, не транжирила себя ни на роли, ни на контакты, ни на светскую жизнь. Она была Руслановой в кино, не щадила себя ни в быту, ни в работе. Во всех своих проявлениях — житейских и актерских — она была мощной, неподражаемой и неповторимой личностью. Не зря ее Кира Муратова сразу заметила, и они сработались», — продолжил Виктор Мережко.

Что касается самого кинорежиссера, то у него совместных с Ниной Руслановой работ не было. Мережко признался, что побаивался актрису.

«Я немного ее опасался, потому что она была непредсказуема. Не знал, что предложить. Знал, что она могла послать крепко, далеко и по матушке», — добавил Виктор Мережко.

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