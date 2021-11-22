Берегла, но не сберегла: с начала пандемии Нина Русланова сидела на строгой самоизоляции

До своего 76-го дня рождения Нина Русланова не дожила буквально две недели. Личный праздник она отметила бы 5 декабря. Именно этот день актриса выбрала своим днем рождения, будучи воспитанницей детского дома.

С началом пандемии Нина Ивановна села на строгую самоизоляцию и почти не выходила из дома. И юбилей отмечала в тихом семейном кругу — в компании дочери Олеси и внука Кости. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Недавно она почувствовала недомогание, но в больницу ехать отказывалась. 11 ноября актрису все-таки госпитализировали с подтвержденным коронавирусом и мерцательной аритмией. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени. Медики боролись за ее жизнь десять дней.

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