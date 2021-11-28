«Не точно знаю, сколько их у меня»: сбережения Ольги Бузовой превышают миллион долларов

Поющая ведущая обеспечивает себя и своих родителей.

Накануне Ольга Бузова устроила шикарный праздник по случаю дня рождения своего отца. Поющая ведущая собрала родных и гостей в дорогом ресторане Москвы. Блондинка может себе позволить любую роскошь – заработок позволяет.

В беседе с Александром Цыпкиным для Marie Claire Бузова призналась, что у нее есть солидная «подушка безопасности».

«Сколько у тебя отложено? Миллион долларов лежит?» — спросил Цыпкин. «Нет, ну конечно, больше! Но вообще я не про деньги, в смысле, я не точно знаю, сколько их у меня. Я рада, что купила квартиру себе, маме, что многое могу себе позволить», — ответила Бузова.

Добавим, приличные деньги Бузова стала зарабатывать после развода с Дмитрием Тарасовым и началом карьеры певицы. По данным самого свежего рейтинга богатых и знаменитых Forbes за год Бузова заработала 3,3 млн долларов (порядка 249 млн рублей).

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