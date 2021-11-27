«У него уже была другая женщина»: Ольга Бузова рассказала о предательстве Дмитрия Тарасова

Развод телеведущей и футболиста 2016 года до сих пор остается одним из самых скандальных в шоу-бизнесе.

Ольга Бузова рассказала о предательстве Дмитрия Тарасова. Футболист выставил девушку на улицу практически не с чем и забрал недавно подаренный автомобиль. Ольга признается, что идти ей было некуда. В то время она купила на накопленные средства квартиру маме, о своих апартаментах девушка не задумывалась, так как считала, что у них с мужем уже есть дом.

«Сначала квартиру маме. Мама работает на Петроградке в Питере и всегда хотела там жить — я ей сюрпризом купила большую, шикарную квартиру. Накопила 13 миллионов, и очень этим горжусь. Я же была тогда в браке. Не думала, что, находясь в браке, нужно откладывать и прятать. Почему для меня была такая травма? Это потом я повзрослела и поняла, проанализировала. Была сильная работа над собой. То есть я была уверена, что никогда не окажусь на улице без денег», — рассказала Ольга Бузова в интервью Marie Claire.

Певица отметила, что хорошие гонорары у нее появились только спустя год после развода, когда Бузова начала заниматься музыкой. Однако по словам телеведущей Тарасов оказался не только скупым человеком, но и изменщиком.

«Бывший муж меня выгнал из квартиры. Сказал: «У тебя ровно неделя, чтобы отсюда…». Из-за того, что у него уже была другая женщина. Уже год», — поделилась Ольга.

Как выяснилось позже, этой девушкой оказалась Анастасия Костенко – нынешняя жена футболиста. Тарасов в браке с моделью уже три года. В конце октября у пары родился третий ребенок.

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