«Спасибо за длинные ровные ноги»: Бузова поздравила отца с днем рождения

26 ноября певица и телеведущая Ольга Бузова трогательно поздравила своего отца с днем рождения в Instagram. 35-летняя звезда выложила архивные фотографии с папой и поделилась, за что любит своего родителя.

«Спасибо за жизнь, за воспитание, любовь и правильные ценности, за доброту, чувство юмора, за песни Queen, наши воскресные зоопарки, за любовь к собакам, за математику и многое другое. И за длинные ровные ноги, конечно. Будь здоров и счастлив, для меня это самое главное», — написала Бузова, добавив, что у ее мамы хороший вкус.

Напомним, что в 2009 году родители Ольги развелись. В ноябре 2021-го ее отцу, бывшему военному Игорю Дмитриевичу Бузову, исполнилось 58 лет.

На фотографиях разных лет Ольга показала не только любимого папу, но и себя — от малютки до 19-летнего возраста, когда она уже попала на «Дом-2». Поклонники звезды могут увидеть, как обычная ленинградская девочка стала эпатажной принцессой российского шоу-бизнеса.

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