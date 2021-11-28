«Ложные данные»: Екатерина Андреева выступила с заявлением

Телеведущая Екатерина Андреева отметила свой день рождения 27 ноября. «Википедия» сообщает, что звезде экрана исполнилось 60 лет, однако звезда утверждает, что меньше. По словам Андреевой, ресурс «приписал» ей лишние цифры, а исправлять ошибку не хочет. Ведущая «Времени» уже несколько раз отправляла скан своего паспорта, но ничего не изменилось.

«Почему паспорт гражданина Российской Федерации не является основанием для доказательства достоверных сведений? Возникает уверенность в том, что в моем случае мы имеем дело с принципиальным искажением и введением в заблуждение общественности. И не только я сталкиваюсь с тем, что «Википедия» использует ложные данные! Настаиваю на том, чтобы были внесены изменения и восторжествовала справедливость», — заявила Андреева.

Добавим, Екатерина Андреева ведет здоровый образ жизни, занимается боксом и много путешествует.

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