«Идеальные черты»: Екатерина Андреева восхитила моложавым лицом без косметики после бани

Среди последних публикаций личного микроблога ведущей программы «Время» на Первом канале появилась фотография знаменитости после банных процедур. Екатерина Андреева поделилась снимком с сеновала.
Андреева в своем возрасте даст фору 30-летним девушкам. У Екатерины нет ни одной морщинки. А поклонники давно в шутку называют Андрееву «повелительницей времени» и настоящей «ведьмой». Иначе они не могут объяснить, почему в 59 Екатерина так молодо выглядит.
Недавнее фото знаменитости телеведущей вновь вызвало шквал комментариев с восхищением и удивлением зрителей Екатерины.
«Перемешать сено, солому, жар парной, получить румянец, умиротворение,
спокойствие, желание поразмышлять. Разница температур – горячо-холодно. Как в жизни – белое, черное. Но, провалившись в этот стог, как -то проблемы и проблемки тоже куда-то проваливаются, и остается только аромат парилки, веников, сена и румянец. Ну и настроение тоже, куда ж без него», – отметила Андреева.
«Какая красивая девушка! С легким паром!», «Идеальные черты лица»,«Какая же роскошная Вы, Екатерина!», «Естественная, натуральная красота! Баня, сено, женщина, как красиво, аж мурашки по коже», – написали поклонники Екатерины.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.