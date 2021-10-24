«Идеальные черты»: Екатерина Андреева восхитила моложавым лицом без косметики после бани

59-летняя телеведущая показала себя настоящую без фильтров и фотошопа.

Среди последних публикаций личного микроблога ведущей программы «Время» на Первом канале появилась фотография знаменитости после банных процедур. Екатерина Андреева поделилась снимком с сеновала.

Андреева в своем возрасте даст фору 30-летним девушкам. У Екатерины нет ни одной морщинки. А поклонники давно в шутку называют Андрееву «повелительницей времени» и настоящей «ведьмой». Иначе они не могут объяснить, почему в 59 Екатерина так молодо выглядит.

Недавнее фото знаменитости телеведущей вновь вызвало шквал комментариев с восхищением и удивлением зрителей Екатерины.

«Перемешать сено, солому, жар парной, получить румянец, умиротворение,

спокойствие, желание поразмышлять. Разница температур – горячо-холодно. Как в жизни – белое, черное. Но, провалившись в этот стог, как -то проблемы и проблемки тоже куда-то проваливаются, и остается только аромат парилки, веников, сена и румянец. Ну и настроение тоже, куда ж без него», – отметила Андреева.

«Какая красивая девушка! С легким паром!», «Идеальные черты лица»,«Какая же роскошная Вы, Екатерина!», «Естественная, натуральная красота! Баня, сено, женщина, как красиво, аж мурашки по коже», – написали поклонники Екатерины.

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