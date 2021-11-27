Бокс, иголки и никакого майонеза: почему Екатерина Андреева почти не меняется

Все меняется, телеведущая на Первом все читает и читает новости, не теряя своей привлекательности. Прическа, подтянутая фигура и овал лица — все на месте. В декабре будет ровно 23 года, как Екатерина Андреева ведет программу «Время», а 27 ноября у телеведущей день рождения. «Телепрограмма» изучила привычки звезды, о которых она рассказывает в соцсетях и в интервью.

Управление эмоциями

Телеведущая считает: «Правильные эмоции, любовь к миру, отсутствие зависти и злости по отношению к другим людям, это все отражается на лице». А еще звезда умеет не нервничать: «У меня нервы как канаты — растягивающиеся. Даже не знаю, что нужно сделать, чтобы меня обидеть. Обращаю внимание только на людей, которых ценю, люблю. Писаки, периодически шлющие мне в сети гадости, могут расслабиться — все это в никуда, проходит сквозь меня как сквозь воду.

С трех лет было такое отношение к миру. Мама переживала: «Вот, соседи скажут…» А я отвечала: «Ну и что? Это моя жизнь!» Совет: не надо обращать внимания на тех, кого вы даже не видели и не знаете. Злые посылы рикошетят о мою защиту, идут обратно. А энергия, вместе с ними отправленная, остается, — и мне хорошо. Если кто не знает, как выстроить контакт с миром — почитайте книгу «Трансерфинг реальности».

Умение правильно проснуться

Прежде чем встать с постели, Андреева выполняет упражнение «рыбка» — потряхивание всем телом. Затем приемы китайской оздоровительной гимнастики — резиновой палочкой она выполняет похлопывания по ногам, рукам, спине, шее. Далее дыхательная гимнастика для стимуляции сосудов мозга и стакан воды натощак — можно и с лимоном, и без него.

Полезное питание

Вот так Екатерина описывает свой завтрак: «Омлет и овощи или творог с орехами, или бутер из зернового хлеба с маслом и селедочкой или лососем, или овсянка с сухофруктами». На обед телеведущая может съесть рыбу или курицу с овощами. На ужин — салат. Из сладкого в ее рационе — мед, фрукты, сухофрукты. Из напитков — вода, чай, овощные соки. Исключены из рациона майонез, кетчуп, полуфабрикаты, колбасы, сахар, консервы, молоко, кондитерские изделия из магазинов, алкоголь, кофе.

Ежегодное очищение организма

Андреева недавно рассказывала: «На специальных процедурах нужно обязательно чистить печень». Но обязательно под присмотром докторов.

Желание осваивать что-то новое

Сейчас звезда завела приложение для создания видеороликов. Екатерина стала тревел-блогером — ведет Инстаграм, где рассказывает о своих путешествиях. Говорит, что в поездках с ней постоянно что-то происходит — отсюда и интересные сюжеты.

Много спорта

Екатерина занимается и с тренером, и самостоятельно. С утра это бокс или пилатес, силовые упражнения или кардиотренировки, а вечером — йога, китайская гимнастика тайцзицюань. У телеведущей девять тренировок в неделю. Залог здоровья, по мнению Андреевой, — эластичные сухожилия, поэтому в ее жизни много нагрузок, которые развивают все группы мышц и помогают быть гибкой. Раз в неделю — массаж, который делается нефритовыми и каменными скребками.

Отсутствие пластики

Екатерина говорит, что не делала пластических операций. Но косметолога посещает еженедельно. Андреева сделала генетический анализ кожи, по которому ей подобрали процедуры — массажи, маски и другие профессиональные уходы. Вместо ботокса у ведущей иглотерапия для лица — она усиливает кровообращение, благодаря чему долго сохраняется хороший цвет лица, упругость мышц.

Правильный сон

Спит Андреева на специальной ортопедической подушке. В ней есть выемки для плеч для удобства. Эти подушки помогают снимать напряжение в шее и избежать отеков лица с утра.

Регулярная перезагрузка

Отдых для звезды — путешествия. Их она совершает очень много — или с мужем и дочкой, или с друзьями. Андреева опытная путешественница — знает, какие средства защиты в какую страну нужны. К примеру, недавно она была в Африке, куда возит с собой препарат от малярии, который делает ее английский гомеопат.

Стремление чувствовать себя молодой

Екатерина считает, что начинать нужно с сознания: «Ментальное ощущение молодости гораздо важнее, чем косметологическое. Когда меня спрашивают о секрете молодости, я отвечаю так: нужно научиться думать, как молодой человек, двигаться, как молодой человек, быть молодым человеком. А все установки, стереотипы, как вы должны выглядеть в определенном возрасте, очень мешают».

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