Пополневшая Ольга Бузова в куртке из денима и укороченных джинсах приехала в Минск

Телеведущая встретилась со своими подопечными в шоу «Х-Фатор». Она предстала в стильном монохроме.

Ольга Бузова любит быть в центре внимания. С 18 лет она активно снимается на телевидении. Ольга показывает большую часть своей жизни. Но недавно она путешествовала по Европе. Телеведущая посетила Милан, Париж и Стамбул.

Артистка хвасталась нарядами и много гуляла. А по возвращению в Москву пропала на несколько дней. Лишь накануне она вышла из больницы. Первым делом звезда поздравила отца с днем рождения.

Она решила наверстать упущено. Сразу Ольга улетела в Минск, где еще летом начала сниматься в шоу «Х-Фатор». Она набрала команду, которая успешно проходит этапы.

На этот раз телеведущая предстала в аэропорту в монохромном наряде из денима. Курка сочеталась с укороченными джинсами. Бузова не скрывает, что поправилась. На этот раз даже наряд не смог скрыть набранные килограммы. Кроссовки с подсвечивающимися вставками завершили образ.

Сначала телеведущая покрасовалась у стати быка и потерла рога на удачу, а потом приехала на съемки. Она сразу поддержала участков ободряющими словами. Ольга отмечала, что болеет за них всей душой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие восхитились ее повседневным нарядом. «Какая ты плюшевая, мягкая», «Оля, ты поправилась», «Джинсы прям в обтяг», «Какая красивая», «Без этих блесток выглядишь лучше», «Кажется кто-то много ел», «Какая хорошенькая», — стали писать пользователи Сети.

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