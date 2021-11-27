А сестру не обняла: Бузова в белой шубке и без макияжа устроила для папы вечеринку в русском стиле

Телеведущая приехала в ресторан, устроив сюрприз отцу. Там она встретила сестру Анну, но они весь вечер вели себя холодно друг к другу.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она привыкла всегда быть в центре внимания. Телеведущая наряжается для светских раутов и придумывает яркие образы для выступлений.

Этой осенью артистка не раз ездила в путешествия. Она демонстрировала новые образы, посещала рестораны и гуляла. А вот потом звезда вынуждена была лечь в больницу.

Несколько дней Ольга не появлялась на публике, но накануне она сбежала из клиники. Телеведущая решила устроить сюрприз папе, который отмечал день рождения.

Она пришла в ресторан в клетчатой рубашке, лосинах и без макияжа. Артистка вынесла праздничный торт. Примечательно, что в зале была ее сестра Анна. Она предстала в кожаном наряде с жакетом. Не так давно родственница удивилась, что Бузова приписывает себе покупку квартиры для нее. По всей видимости, они не общаются, так как даже не обнялись.

Телеведущая устроила вечеринку в русском стиле. Аниматоры были в одеты в наряды царских времен. Потом и именинник примерил мантию, а вот Ольга была в белой шубе и кокошнике.

Они пришли в ледяную комнату с самоваром из льда. Артистка много смеялась и веселилась, а к сестре даже ни разу не обратилась. Поклонники решили, что Анна даже решила уехать, когда ее звездная сестра появилась на празднике.

«Папа с дочерью, как приятно смотреть на такое фото», «А где Оля?», «Почему они по разным углам?«, «Даже не обнялись», «Странный праздник получился», «Оля без макияжа неузнаваемая, а вот сестра красотка», «Почему то Оля не важно выглядит. Даже не накрасилась», «Какой праздник, прям душа гуляет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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