В стиле спорт-шик: Лиза Галкина в лосинах и слипонах устроила танцы с сыном Кристины Орбакайте

Дочка Аллы Пугачевой и сын провели вечер в компании своего родственника.

Алла Пугачева уже 20 лет счастлива в отношениях с Максимом Галкиным. На днях они отпраздновали годовщину и пригласили домой гостей. Примадонна даже в 72 года не перестает наряжаться. На этот раз она предстала в платье с молнией и туфлях.

Не удивительно, что ее восьмилетняя дочка Лиза тоже любит наряжаться. Она даже порой дает советы родным. Кристина Орбакайте об этом знает, поэтому часто дарит сестренке пальто и платья.

17 ноября в гости в замок в деревне Грязь заехал младший сын Орбакайте Дени Байсаров. Он приехал в Москву, так как готовится представить свое шоу. А вот свободный вечер молодой бизнесмен провел с двойняшками.

Они стали танцевать и петь песни группы «Браво». На этот раз Лиза облачилась в черные лосины и белую толстовку с принтом. Ее образ в стиле спорт-шик завершили светлые слипоны.

А вот Гарри был в футболке и джинсах. Он смог даже покататься на плечах Дени. В замке раздавались не только песни, но и звонкий смех малышей.

«Дети рады!» — заверил Галкин.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие разглядели у Лизы актерский талант и услышали нотки маминого голоса в ее тембре. «Семья — все дружные», «Какая Лиза милашка», «Вот это голос! Круто поет в восемь лет», «Гены не спрячешь», «Просто чудо детки», «Как налюбоваться», — стали писать пользователи Сети.

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