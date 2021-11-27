«Хороша!»: Пугачева в длинном пальто и блузке с воротником «Клодин» появилась в бутике

Примадонна приехала к Игорю Гуляеву за обновками. Дизайнер был поражен.

Алла Пугачева даже в 72 года может похвастаться стройной фигурой. Она уже редко поет, предпочитая все время быть с родными. Певица растит двойняшек Лизу и Гарри.

Примечательно, что в этом году артистка не раз выходила в свет с наследниками и мужем Максимом Галкиным. Примадонна даже гуляла по Москве в дубленке. Она отмечала, что обладает стройными ножками, но порой прячет их, чтобы не дразнить хейтеров.

27 ноября Пугачева не усидела дома. Она отправилась в центре в столицы в бутик своего друга Игоря Гуляева. Обычно дизайнер часто дарит ей наряды. А вот на этот рах певица его восхитила своим образом.

Она продефилировала по магазину в черном длинном двубортном пальто. Блузке с воротником «Клодин» сочеталась с брюками с высокой талией, которые имеют эффект стройности. Брюки скрыли изъяны в области живота.

Алла Борисовна дополнила лук бусами, митенками и солнцезащитными очками. Она выпрямила волосы, что также делало ее лицо худее.

«Каждый раз убеждаюсь ,что лучший стилист Пугачевой сама Пугачева», — заявил Гуляев. «Не сомневайся», — ответила ему звезда. «Как же ты офигительно выглядишь! Хороша!» — заявил дизайнер.

Поклонники были восхищены тем, как похорошела певица. Многие отметили, что она выглядит еще моложе. «Как современно, актуально и просто красиво! Настоящая звезда», «Невероятная космическая красота и стиль!», «Вам очень круто, классно, прелестно с такой укладкой», «Какая она роскошная женщина! Любуемся и обожаем», «Образ бомбический», — прокомментировали пост подписчики.

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