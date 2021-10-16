«Мы хотим еще одну квартиру!»: младшая сестра Бузовой после ее откровений о помощи впала в истерику

Младшая сестра Ольги Бузовой пришла в замешательство и эмоционально отреагировала на признания сестры Ольги о том, что та помогла ей с квартирой. В интервью журналу Teleprogramma.pro Ольга Бузова заявила, что является помощницей не только своим родителям, но и бабушкам и сестре, и это ее рук дело – приобретение квартиры, о которой Бузова-младшая так мечтала.

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Анна Бузова, в свою очередь, после обзора прессы не смогла промолчать и буквально впала в истерику. Она написала у себя в Instagram:

«Реально??? Мы хотим еще одну квартиру тогда! Раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем!», — поразилась девушка.

Очевидно, такие признания не устроили сестру Ольги Бузовой, но каких-то пояснений на этот счет Анна не дала. О какой именно стоимости квартиры идет речь, тоже не известно.

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