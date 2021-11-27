Гортензии в тон тарелок: Рудковская показала свой завтрак с сервировкой в ультрамариновой палитре

Яна Рудковская является популярным продюсером. Она уже давно работает с Димой Биланом. Блондинка успевает проводить время не только в офисе, но и дома с родными. Регулярно Яна выходит в свет.

Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому может похвастаться как люксовыми нарядами, так и обувью. На публике она зачастую появляется в роскошных вечерних платьях.

Дома у Рудковской можно увидеть дизайнерскую мебель. Она также любит красиво сервировать стол не только в праздники. Уже длительное время продюсер ведет рубрику «Мои завтраки» в соцсети. Она хвастается своими блюдами и дома, и на отдыхе. На этот раз жена Евгения Плющенко накрыла на стол на кухне.

Сервировка была выполнена в ультрамариновой палитре. на салфетке в виде цветка стояла тарелка с сыром, семгой, помидорками и огурцами. На кружках и чашках были нарисованы цветы. Фужер и тарелка с нарезанным свежим арбузом также были василькового цвета. Посуда сочеталась по цвету с букетом гортензий.

«Доброе утро, в рубрике „Мои завтраки“ в основном смотрят сервировку», — призналась звезда.

Не только поклонники, но и друзья восхитились тем, как она украсила стол. «Красота в деталях», — написала Виктория Боня. «Красота», — согласилась Ида Достаман. «Яна, у вас все так идеально красиво, у красивой женщины так и должно быть, вкусно, красиво и аккуратно», «Вот это да. Слюнки текут» — прокомментировали пост подписчики.

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