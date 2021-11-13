В красно-золотых тонах: Рудковская в мерцающем мини-платье показала праздничный стол в особняке

Светская львица устроила застолье в честь дня рождения Евгения Плющенко. Она украсила весь дом в стиле «Страны чудес».

Яна Рудковская является известным продюсером. Она уже давно счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них подрастают сыновья: восьмилетний Александр занимается фигурным катанием, а Арсению недавно исполнился годик.

Младшего наследника для них выносила суррогатна мать. Сама Яна мечтает о дочке, как и ее муж. При этом у нее всегда мало свободного времени.

3 ноября Плющенко исполнилось 39 лет. Оказалось, что супруги хотели устроить праздник, но перенесли его из-за локдауна. Но десять дней спустя Рудковская закатила дома роскошную вечеринку.

Сама она нарядилась в мерцающее мини-платье и нюдовые туфли. Она показала, как украсила особняк в стиле «Страны чудес». Яна продемонстрировала гостиную, где вся лестница в цветах алого цвета и золотистых листьях. Также везде стояли книги и очень большие карты.

Также звезда продемонстрировала сервированный в такой же тематике праздничный стол. На ним стояло много цветов, а также тарелки с лицами.

«Евгений в стране чудес. Сказка в — день рождения начинается, и мы ждем гостей», — написала она.

Поклонники восхитились не только ее платьем, но и декором дома. «Как красиво и прекрасно. Вы молодец», «Просто прелесть», «Вы такая красивая пара, я все время любуюсь вами», «Такое сказочное оформление», «Ах, какое платье», «Молодцы, как же все оригинально сделали», — прокомментировали пост подписчики.

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