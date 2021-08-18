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Гречка, ветчина и арбуз: Рудковская показала свой завтрак с букетом роскошных роз

Снимком продюсер поделилась в Instagram.

Гречка, ветчина и арбуз: Рудковская показала свой завтрак с букетом роскошных роз
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская любит шик во всем. Наряды мировых брендов, дорогие автомобили, роскошный дом и мебель и, конечно же, изысканная сервировка стола. В своем Instagram продюсер ведет рубрику, которую назвала «Мои завтраки». Практически каждый день Яна показывает, из чего состоит ее утренний прием пищи.

Завтрак Яны Рудковской
Завтрак Яны Рудковской. Скриншот: instagram.com/rudkovskayaofficial

На этот раз на столе Рудковской была гречка, ветчина, маслины, вареное яйцо и арбуз. Стол, сервированный посудой из серебра, украшала ваза с шикарным букетом розовых роз.

Напомним, недавно Рудковская вернулась из путешествия по странам Европы. В тур она ездила без мужа Евгения Плющенко и сыновей. К слову, младшему ее наследнику Арсению в сентябре исполнится годик.

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