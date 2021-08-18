Гречка, ветчина и арбуз: Рудковская показала свой завтрак с букетом роскошных роз

Яна Рудковская любит шик во всем. Наряды мировых брендов, дорогие автомобили, роскошный дом и мебель и, конечно же, изысканная сервировка стола. В своем Instagram продюсер ведет рубрику, которую назвала «Мои завтраки». Практически каждый день Яна показывает, из чего состоит ее утренний прием пищи.

На этот раз на столе Рудковской была гречка, ветчина, маслины, вареное яйцо и арбуз. Стол, сервированный посудой из серебра, украшала ваза с шикарным букетом розовых роз.

больше по теме Рудковская похвасталась рюкзаком-стаканчиком кофе за 173 тысячи рублей Кадрами блондинка поделилась в Instagram.

Напомним, недавно Рудковская вернулась из путешествия по странам Европы. В тур она ездила без мужа Евгения Плющенко и сыновей. К слову, младшему ее наследнику Арсению в сентябре исполнится годик.

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