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«В истерике сказала»: Семина оправдала дочь Руслановой после обвинений врачей в смерти матери

По словам актрисы, Олесе сегодня необходима поддержка.

«В истерике сказала»: Семина оправдала дочь Руслановой после обвинений врачей в смерти матери
Тамара Семина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Тамара Семина попросила не винить дочь своей коллеги Нины Руслановой Олесю Рудакову, которая после смерти родительницы обвинила во всех бедах матери врачей.

Нина Русланова
Нина Русланова. Фото: Globallookpress.com

«Это она в истерике так сказала. Не стоит ее корить за это. Олесе сложно сейчас. Врачи виноваты, врачи упустили. А возраст? А наличие миллиона сопутствующих болезней, которые осложняют течение болезни?»

Тамара Семина

По словам Тамары Семиной, всем врачам сегодня необходимо сказать спасибо. Они спасают людей, вытаскивая их из красной зоны. Олесе, как она думает, необходима поддержка близких людей. За Русланову же она попросила всех поставить свечку, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Нина Русланова ушла из жизни в возрасте 75 лет. Она народная артистка России.

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