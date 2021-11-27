«В истерике сказала»: Семина оправдала дочь Руслановой после обвинений врачей в смерти матери

Актриса Тамара Семина попросила не винить дочь своей коллеги Нины Руслановой Олесю Рудакову, которая после смерти родительницы обвинила во всех бедах матери врачей.

«Это она в истерике так сказала. Не стоит ее корить за это. Олесе сложно сейчас. Врачи виноваты, врачи упустили. А возраст? А наличие миллиона сопутствующих болезней, которые осложняют течение болезни?» Тамара Семина

По словам Тамары Семиной, всем врачам сегодня необходимо сказать спасибо. Они спасают людей, вытаскивая их из красной зоны. Олесе, как она думает, необходима поддержка близких людей. За Русланову же она попросила всех поставить свечку, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что Нина Русланова ушла из жизни в возрасте 75 лет. Она народная артистка России.

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