«Я буду любить Ляйсан, но посмотрю»: Воля оценил эротическую фотосессию ведущей «Матч ТВ»

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ стал внимательно рассматривать журнал с эротической фотосессией ведущей «Матч ТВ» Олеси Серегиной, которая пожаловала на шоу.
«Вы же снялись в эротической фотосессии для журнала», — заметил Гарик Харламов.
«Дайте посмотреть, можно?» — поинтересовался Павел Воля.
«Вам нельзя. Вы женаты», — сказала, как отрезала Серегина.
«Ты люби Ляйсан. Мне можно, пожалуйста», — заметил также заинтересовавшийся журналом Гарик Харламов.
«Я буду любить Ляйсан, но посмотрю. Мы телевидение для бедных. Мы показываем журналы».
Напомним, что Павел Воля уже девять лет вместе с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. У пары двое детей. Из брак считается образцовым в мире шоу-бизнеса.
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