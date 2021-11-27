«Я буду любить Ляйсан, но посмотрю»: Воля оценил эротическую фотосессию ведущей «Матч ТВ»

Олеся Серегина пыталась помешать юмористу, но у нее ничего не вышло.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ стал внимательно рассматривать журнал с эротической фотосессией ведущей «Матч ТВ» Олеси Серегиной, которая пожаловала на шоу.

«Вы же снялись в эротической фотосессии для журнала», — заметил Гарик Харламов.

«Дайте посмотреть, можно?» — поинтересовался Павел Воля.

«Вам нельзя. Вы женаты», — сказала, как отрезала Серегина.

«Ты люби Ляйсан. Мне можно, пожалуйста», — заметил также заинтересовавшийся журналом Гарик Харламов.

«Я буду любить Ляйсан, но посмотрю. Мы телевидение для бедных. Мы показываем журналы». Воля

Напомним, что Павел Воля уже девять лет вместе с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. У пары двое детей. Из брак считается образцовым в мире шоу-бизнеса.

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