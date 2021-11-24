Каникулы в Париже: Утяшева в костюме Dior цвета «мокрый асфальт» и лоферах вышла в свет с Волей

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой и завоевывала медали. А после завершения спортивной карьеры она стала телеведущей и уверена, что еще себя покажет. Утяшева счастлива в браке с Павлом Волей.

Их многие считают одной из самых крепких и гармоничных пар в шоу-бизнесе. Они воспитывают сына Роберта и дочку Софию. Обычно свободное время супруги посвящают наследникам.

Но на днях Ляйсан приехала в Париж с мужем. Они устроили себе романтические каникулы. Пара поселилась в фешенебельном отеле. Потом они прогулялись по ночному городу и отправились в ресторане с тремя звездами Мишлен.

Тогда телеведущая нарядилась в черное платье в пол. Воля выбрал костюм песочного цвета. Они решили провести вечер только вдвоем, отложив телефоны.

На следующий день супруги встали рано, чтобы отправиться в музей. На этот раз они решили выглядеть гармонично и оделись в одном стиле. Утяшева была в костюме Dior цвета «мокрый асфальт».

Жакет и длинная юбка плиссе подчеркнули ее талию. Лоферы на тракторной подошве дополнили ее лук. Воля в свою очередь был в джинсах и сером свитере. Они насладились произведениями искусства.

На улице пара также запечатлелась в лучах солнца, надев серое и кремовое пальто. Поклонники восхитились тем, как выглядят супруги. Многие одарили их комплиментами.

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