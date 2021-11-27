«Легкое ощущение, что дед чокнулся»: Воля оценил щекотание бородками Губерниева с Харламовым

Спортивный комментатор стал главной звездой нового выпуска Comedy Club на канале ТНТ.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ оценил щекотание бородками спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и ведущего шоу Гарика Харламова.

«Видит бог, я не собирался уходить со сцены. Но просто из уважения к Воле. Ну а Харламов вообще мой любимый артист. Я люблю тебя очень сильно. Пощекочи бородочкой», — заявил Дмитрий Губерниев на сцене и стал прижиматься к Гарику Харламову.

«Я не смогу больше ничего говорить», — заметил удивленный Харламов.

«Ну есть же легкое ощущение, что дед чокнулся. Да? Дима, ты как всегда ураган, вихрь». Павел Воля

Напомним, что Дмитрий Губерниев – один из самых ярких звезд канала «Матч ТВ». Эфиры с его участием очень популярны.

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