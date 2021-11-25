«Гармонично и элегантно»: Утяшева показала, с чем носить модные лоферы

Ляйсан Утяшева и Павел Воля отправились в Париж. Супруги решили посетить выставку, которая готовилась целых 20 лет — Fondation Louis Vuitton.

Для выхода в свет экс-гимнастка выбрала костюм с юбкой мидакси и лоферы. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Марина Морикова отметила, что жена юмориста выбрала правильную модель — толстую подошву, лаконичную форму без лишних деталей.

«Лоферы уместно носить как на голую ногу так и с носком или плотными колготками. На данный момент это одна из самых универсальных моделей обуви, подходящая как для брючных вариантов аутфитов, так и аутфитов с юбками и джинсами. В целом образ получился сдержанным, но вместе с тем гармоничным и элегантным, как раз подходящим для посещения картинной галереи. Я верю, что он был дополнен такой же элегантной сумкой, которая просто не попала в кадр», — сказала Морикова.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова – стилист. Стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и красивых мероприятий. Сотрудничает с Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др.Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж студия Константина Богомолова (г.Рига) и др. Опыт работы три года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.