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«Его жена ведет шоу про танцы, которое называется «Танцы»: Джарахов высмеял Волю и Утяшеву

Как отметил видеоблогер, он хочет сделать с шоуменом совместный трек.

«Его жена ведет шоу про танцы, которое называется «Танцы»: Джарахов высмеял Волю и Утяшеву
Эльдар Джарахов. Фото: Globallookpress.com

Видеоблогер и музыкант Эльдар Джарахов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял шоумена Павла Волю и его жену гимнастку Ляйсан Утяшеву.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

«В ноябре я выпустил песню «Ноябрь», — заметил Эльдар Джарахов.

«Вау, да ты прямо креативщик уровня креативщик», — заявил на это Павел Воля.

«И это мне говорит человек, который ведет шоу про импровизацию, которое называется «Импровизация». А его жена ведет шоу про танцы, которое называется «Танцы». Я предлагаю тебе, Паша, сделать совместный трек, который будет называться «Совместный трек».

Эльдар Джарахов

«Я тоже хотел подколоть, но потом вспомнил, что я играл гусара в сериале «Гусар», — добавил второй ведущий Гарик Харламов.

Напомним, что Эльдар Джарахов – известный видеоблогер и музыкант. Он участник рэп-дуэта «Успешная группа».

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Гарик ХарламовЛяйсан УтяшеваПавел ВоляШоу "Камеди клаб"Эльдар Джарахов