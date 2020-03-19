«Ты все равно для нас победитель!»: Джарахов снял забавное видео про солиста Little Big

Блогер решил показать, как выглядит Илья Прусикин после новости об отмене «Евровидения».

В минувшую среду, 18 марта, стало известно о переносе музыкального конкурса «Евровидение». Для России эта новость была особенно грустной, ведь коллектив Little Big с композицией Uno был настолько популярен в мире, что многие эксперты пророчили ему первое место.

Но сейчас уже ничего нельзя поделать и группе придется готовиться к следующему году, когда конкурс, надеемся, состоится.

Идеально передал свои эмоции после новости об отмене мероприятия лидер коллектива Little Big Илья Прусикин. Друг певца Эльдар Джарахов снял забавный видеоролик, в котором можно разглядеть 50 оттенков печали на лице исполнителя. Оценить видео можно здесь.