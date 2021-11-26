«Что за бузовщина началась?!»: Губерниев помянул скандал с певицей на съемках Comedy Club

Дмитрий Губерниев стал гостем нового выпуска Comedy Club, который покажут вечером 26 ноября. Ведущий «Матч ТВ» попробовал себя в роли шоумена наравне с Павлом Волей и Гариком Харламовым, причем на сцену его даже не звали.

Не обошлось без упоминания Ольги Бузовой. Напомним, у спортивного комментатора и певицы случился скандальный эфир на «Матч ТВ», когда Губерниев подтрунивал над звездой на тему пристрастия к алкоголю.

«Мне почему-то поставили на стол коньяк. Что за бузовщина началась?! А главное, что кто-то отпил, и все теперь будут думать на меня», – возмутился Дмитрий, не желая покидать сцену Comedy Club.

Другими гостями шоу стали хитмейкеры Эльдар Джарахов и Ваня Дмитриенко. Последний исполнил а капелла свою песню «Венера – Юпитер» и признался, что уже не знает, куда тратить деньги, поэтому он купил маме машину. А Джарахова высмеяли за его песню «Ноябрь», которую он выпустил в ноябре. В ответ блогер предложил Воле записать совместный трек и назвать его «Совместный трек».

В этот вечер на сцене Comedy выступили Иван Половинкин с монологом о том, как он «грустит», когда уезжает жена, Павел Воля с речью про День отца, Андрей Скороход и Тимур Батрутдинов с миниатюрой про чиновников, которые разговаривают «под прослушкой», а также бой-бэнд USB с клипом о честной рекламе.

Смотрите новый выпуск Comedy Club – по пятницам в 21:00 на канале ТНТ.

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