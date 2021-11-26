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Леди Доминант: Подольская в латексных облегающих брюках и с голым животом появилась на публике с мужем

Смягчила свой смелый образ звезда блузой с пышными рукавами.

Леди Доминант: Подольская в латексных облегающих брюках и с голым животом появилась на публике с мужем
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская много лет живет в счастливом браке с Владимиром Пресняковым. Звезды воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Артемия и годовалого Ванечку.

Чета слывет одной их самых дружных и крепких семейных пар в отечественном шоу-бизнесе. При этом Наталья Подольская многие дела по дому возлагает на себя. Она заботится о детях, готовит своим близким и остается сексуально привлекательной женщиной для своего любимого.

Подольская периодически впечатляет супруга и публику смелыми нарядами. Накануне она предстала на людях в эротичном образе, примерив латексные облегающие брюки и топ, обнажив безупречный живот.

Смягчила свой жесткий и смелый образ артистка при помощи прозрачной блузы с пышными романтичными рукавами-буфами.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

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