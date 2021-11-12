«Иван контролирует берег»: Подольская показала главное фото своего отпуска с модным сыном в панаме

Наталья Подолькая решила провести осенний отпуск в Египте, выбрав пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе.

Певица специально подобрала гостиницу с аквапарком и парком развлечений, чтобы ее сыновьям Артемию и маленькому Ване было интересно. Как оказалось, для малышей также есть специальная зона для игр прямо на пляже. Наталья Подольская запечатлела младшего наследника в ней.

Ребенок в модной панаме и купальных трусиках с актуальным принтом «тай-дай» внимательно вглядывался на снимке в сторону моря.

«Пожалуй, это главное фото этого отдыха! Иван контролирует берег и нас заодно держит в тонусе», — подписала этот кадр в Instagram Подольская.

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