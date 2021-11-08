Одна семья – один стиль: Подольская появилась в Египте с сыновьями в разбеленно-мятных нарядах

Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым и детьми улетели отдыхать в Шарм-эль-Шейх.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков не стали горевать во время ограничений в Москве на период вспышки эпидемии коронавируса и улетели отдыхать в Египет.

Как всегда, крепкая семейная пара взяла с собой детей — шестилетнего Артемия и малыша Ванечку, который появился на свет в октябре прошлого года. Звезды выбрали пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе с системой «ультра все включено».

Он расположен на первой береговой линии и имеет собственный аквапарк, а также парк аттракционов, поэтому отлично подходит для отдыха с детьми.

В личном блоге Наталья Подольская показала свой отпускной семейный лук. Певица запечатлелась с сыновьями в разбеленно-мятных нарядах. Она — в платье с принтом, мальчики — в костюмчиках. Владимир Пресняков облачился в голубую футболку и песочные шорты.

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