«Это фото – шедевр»: Подольская показала выражение своего лица в момент рождения сына Вани

Семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской отметила 22 октября день рождения младшего сына Ванечки. Мальчику исполнился один годик. Как он выглядит сейчас, артистка показала в личном блоге.

Также звезда решила продемонстрировать своим фолловерам снимок из роддома, который долго хранила и никак не могла решить — обнародовать его или нет.

«Я думала, выкладывать или нет его. Это фото сделано анестезиологом в момент появления Вани на свет. В тот самый миг. Я не видела, что он фотографирует! Считаю, что это фото — шедевр. Лицо женщины в момент появления и проявления чуда», — подписала кадр Наталья Подольская.

Отметим, что это второй сын Натальи Подольской. С Владимиром Пресняковым они воспитывают также шестилетнего наследника Артемия.

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