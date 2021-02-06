«Просто хит сезона»: Хромченко показала модную демисезонную куртку «авиатор»

Фэшн-эксперт назвала ее летной, но у нее есть и другие названия, среди которых - куртка пилота.

В программе «Модный приговор» среди образов героини Натальи, которая в свои 50 лет выглядит очень молодо и невероятно этим гордится, стилисты предложили вариант в черно-белой гамме.

По наблюдению телеведущей, фэшн-эксперта Эвелины Хромченко, такой аутфит можно выгулять куда угодно, даже несмотря на «дерзкость» низа – кожаные или латексные легинсы.

Среди прочих элементов образа Хромченко обратила особое внимание на летную куртку, которая была надета на участницу. Это нежно-розовая укороченная дубленка, которую еще называют «авиатор» или куртка пилота.

«Нежная, как облачко, куртка летная — просто хит сезона», — заметила среди прочего Хромченко.

Подобная модель куртки может быть выполнена как из глянцевой кожи, так и из овчины или актуальной нынче экокожи. Какой бы вариант не выбрала модница, по замечанию Хромченко, она останется в выигрыше – «авиатор» сегодня на пике популярности.

К слову, в числе первых выгуляла куртку пилота Ольга Бузова. Девушка пристально следит за трендами и достаточно активно внедряет их в свой гардероб.

Смотрите также