Изысканно кружит голову мужчинам: Васильев назвал платье, которое отлично прячет животик и очень сексуально

На шоу Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев заговорил о платьях на запах. Эти модели вновь вошли в моду, а впервые они стали пользоваться популярностью в 1920-е годы, когда дамы стали танцевать фокстрот и чарльстон.

«Они действительно волновали мужчин, потому что каждый знал, что доступ к женщине зависит от этого бантика!» — сказал Васильев.

Историк моды убежден, что модель платья на запах – одна из самых сексуальных и привлекательных. Кроме того, этот наряд красиво подает фигуру и подчеркивает талию.

На подиуме проекта участницу фэшн-преображения стилисты нарядили как раз в такое платье. Оно подало ее фигуру визуально стройнее, а за счет сборок впереди скрыло также животик.

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