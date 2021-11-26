Рогов показал сумку – горячий хит сезона, с которой «все фотографируются» в Instagram

Александр Рогов заметил, что аксессуар не очень удобен, но интересен модницам.

Стилист Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live сделал фэшн-набег на магазины, где нашел сумку – горячий хит этого сезона.

«С такими все фотографируются в Instagram», — заметил он.

Сумка была сшита из холщовой ткани, но имела очень практичные ручки из кожи. Впрочем, главной ее особенностью был размер – гигантский.

Ведущий проекта заметил, что для повседневности эта сумка не очень удобна, это скорее просто микротренд для интересных фото в социальных сетях. Ведь сейчас вся жизнь человека сосредоточена в одном телефоне и нет необходимости в больших сумках.

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