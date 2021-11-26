Стройнит моментально: какое пальто рекомендовала полным Хромченко

Корпулентным женщинам при выборе гардероба нужно ориентироваться на вертикаль.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале преображали корпулентную гостью. «Народные стилисты» подобрали для нее неудачный образ с пальто-кейпом, которое сразу же стало еще больше укрупнять участницу программы.

Модель оказалась неудачной из-за крупной клетки и расширяющегося к бедрам кроя. Это заметила Эвелина Хромченко.

Однако другой образ от «народных стилистов» вполне устроил Эвелину Хромченко. Им удалось найти для участницы фэшн-преображения удачное пальто с не менее удачным платьем.

«Посмотрите — всего две вещи, пальто и платье. И они замечательно вытягивают, стройнят и скрывают все, что не надо показывать», — прокомментировала ведущая.

Такие длинные прямые пальто в сочетании с платьями Хромченко советовала взять на вооружение полным. Они вытягивают силуэт по вертикали.

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