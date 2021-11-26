«Наконец-то дождались»: Барановская в маленьком черном платье с акцентом на талии посетила премьеру фильма с Нагиевым

Телеведущая Юлия Барановская вышла в свет со своей подругой Еленой Север.

Популярная телеведущая Юлия Барановская ведет активную светскую жизнь, стараясь не пропускать громких мероприятий.

Только за последнее время она отметилась на нескольких заметных вечеринках, при каждом таком выходе демонстрируя безупречные образы.

Вечером в пятницу Юлия Барановская посетила премьеру фильма «Бумеранг», одну из главных ролей в котором сыграл ее коллега по работе на Первом канале Дмитрий Нагиев.

Для этого выхода в свет Юлия Барановская выбрала маленькое черное платье, сделав акцент на талии с помощью пояса с объемной пряжкой.

«Наконец-то дождались премьеры фильма «Бумеранг». Поздравляю кинокомпанию «Русский Север», мою любимую подругу Елену Север режиссера Петра Буслова, великолепных Дмитрия Нагиева, Тимофея Трибунцева, Владимира Сычева и всю съемочную группу. Фильм получился очень классный, очень тонкий и глубокий юмор, а эпизод, где Нагиев пытался купить душу Трибунцева, это вообще, короче, всем рекомендую», — написала в микроблоге Юлия Барановская.

Напомним, ранее звезда делилась видео с участием старшего сына Артема, на котором он довольно бегло и с хорошим произношением говорит по-английски.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.