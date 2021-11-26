«И так высокий уровень»: Барановская подловила, как старший сын от Аршавина бегло общается на английском языке

Известная телеведущая Юлия Барановская родила троих детей в гражданском браке с Андреем Аршавиным.

Двух сыновей и дочку после расставания с футболистом она воспитывает одна.

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У звездной мамы хватает времени на все — она строит успешную карьеру на телевидении, ведет эфиры на радио, часто выходит в свет и путешествует.

И конечно же, максимум своего времени Юлия Барановская посвящает воспитанию детей.

Ее вовлеченность в этот процесс дает свои плоды. Так, дочка Юлии Барановской Яна принимает участие в шоу «Новые танцы» на ТНТ, младший сын Арсений играет в футбол, а старший, пятнадцатилетний Артем изучает языки.

Подросток прекрасно говорит на английском и постоянно повышает свой уровень знания языка.

Юлия Барановская поделилась видео в сторис, на котором запечатлела, как Артем занимается с преподавателем онлайн. Парень довольно бегло и с хорошим произношением общался с педагогом на английском языке.

«Хоть у Артема и так высокий уровень языка, продолжаем заниматься дополнительно. После нескольких занятий вижу, что прогресс есть», — поделилась Юлия Барановская.

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