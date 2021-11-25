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В блеске кристаллов: Барановская появилась на премии в платье за четверть миллиона рублей

Телеведущая отметилась на модной вечеринке.

В блеске кристаллов: Барановская появилась на премии в платье за четверть миллиона рублей
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

На днях в Москве прошла вечеринка журнала Glamour, на которой отметились многие российские звезды. Так, Яна Рудковская блистала в розовом платье-бутоне за 3,5 млн рублей.

Юлия Барановская выбрала наряд поскромнее, но тоже не самый дешевый. Звезда Первого канала надела платье с открытой спиной бренда SOL by Irena Soprano за 247 тысяч рублей. Эти кристальные платья полюбил не только российский шоу-бизнес, но и мировые звезды: Бейонсе, Леди Гага и Пэрис Хилтон.  Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, премию получили восемь победителей в главных номинациях. Актрисой года стала Ирина Старшенбаум, а певицей года – Манижа. Женщиной года признали Чулпан Хаматову.

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