Юлия Барановская: «Дети загадывают желание, чтобы мама вышла замуж»

Из-за пандемии за границу толком не съездить — туристам рады в ограниченном количестве стран. Зато это повод исследовать родную страну. Юлия Барановская старается почти каждый месяц летать на пару дней в удивительные уголки России. Естественно, в компании с детьми — Артемом, Яной и Арсением.

«Люблю единение с природой»

— Недавно вы вернулись с детьми из Мурманска. Вы ведь туда уже ездили.

— В первый раз мы не успели все посмотреть и погодные условия не позволили увидеть северное сияние в полной красе. Поэтому в этот раз вновь отправились на «охоту» — в мороз его видно ярче, так как небо более чистое. Хочу отметить важный момент про Мурманск.

Изучая это направление, заметила, что большинство людей летают в село Териберка, редко кто ездит куда-то еще. Понимаю, что к Териберке вернулась популярность после выхода фильма «Левиафан» (в селе проходили съемки. — Ред.), и сейчас это место явно туристическое, на каждый булыжник по человеку.

Но, как показала практика, это точно не единственное место на Кольском полуострове, куда обязательно надо съездить! Советую расширять горизонты. В прошлую поездку мы с детьми жили на берегу Баренцева моря, объездили полуостров Средний и Рыбачий. В этот раз мы начали с Териберки, затем отправились в Ловозеро (село, центр Ловозерского района Мурманской области. — Ред.) — там нет туристов вообще.

Ездили на снегоходах нашей большой компанией по абсолютно пустому озеру. Затем отправились в хаски-парк, чтобы прокатиться на нартах, запряженных собачьей упряжкой, по заснеженной тундре. Собираемся вернуться на Кольский полуостров в мае — в это время нерест трески, а киты заводят потомство, может получиться интересная поездка.

— Приключений было много?

— Каждая минута, проведенная там, подарила незабываемые эмоции. Вот представьте, как нас везли на ночной пикник. Ночь, пурга, видимость нулевая даже на расстоянии вытянутой руки — еле заметен свет фонарика от снегохода впереди. А мы едем по замерзшему озеру на этот огонечек цепочкой друг за другом. В какой-то момент мы поднялись сквозь заснеженные деревья на гору, там в чуме (шалаш из жердей, покрытых оленьими шкурами, а внутри костер) нам накрыли стол, нажарили шашлыков, угостили вкусным чаем.

Вьюга на этот момент уже стихла, но небо было по-прежнему затянуто. Местный шаман познакомил нас с их культурой и провел некий обряд: вывел нас на улицу, поставил в круг, ударил в бубен, мы закрыли глаза, а когда открыли, то увидели дугу из северного сияния на все небо. Случилось чудо! Мы все насладились красотой дикой природы, сфотографировались и отправились на базу.

— А как все устроено на этой базе? Ведь люди, обсуждая путешествия по России, часто ворчат, что у нас нет такого сервиса, как за границей.

— Она находится посреди тундры, разглядеть издалека домики невозможно — видны только несколько сугробов. Но это и есть настоящая сказка: я открываю дверь, заваленную снегом, а там дом внутри. Многоэтажный, с печкой, невероятно вкусной едой — пироги с разными начинками, оленина во всех видах. Конечно, надо понимать, что на базе только один душ и туалет на этаже. Но везде чисто, хоть и просто. Ложки и вилки обычные, стол деревянный. Когда я вижу сумасшедший пирог с брусникой, то не обращаю внимания, на какой посуде он подан.

Я падаю на кровать от усталости, и мне не важно, какого качества матрас — главное, что постельное белье чистое. Я спокойно облачаюсь в снегоходные комбинезоны и сапоги, которые нам выдают, не задумываясь о том, кто их носил до нас. Для этого нужно быть человеком определенного склада и характера. Если ты хочешь видеть дикую природу, то должен понимать, что цивилизации рядом не будет. И, к слову, и за границей так же. Я очень люблю единение с природой. Не знаю пока, кто мой будущий муж, но избранник будет разделять наши с детьми увлечения.

— У Артема и Арсения тоже эмоций море?

— Дети в полном восторге от поездки. Вспоминают охоту, приключения, поездку к гостеприимным оленеводам, как гоняли на снегоходах по бескрайним просторам. Самой яркой историей была наша с Арсением вторая охота за северным сиянием. С того ночного пикника, где мы его в первый раз увидели, на базу вернулись во втором часу ночи. Всем в целом хватило. Но только не мне! Охота за северным сиянием обычно до утра, и я захотела увидеть его еще раз.

Из нашей компании никто меня не поддержал. За исключением, конечно же, моего младшего сына: Арсений сказал, что едет точно. Он сел на один снегоход с нашим гидом Михаилом, я на второй… Погода к тому времени стала лучше, пурга успокоилась. Мы остановились, заглушили двигатели, фары снегоходов погасли… Я подняла голову и увидела небо, усыпанное звездами, и северное сияние. Я думала, что очутилась в сказке! Мы решили, что надо обязательно заснять этот волшебный момент, поэтому Арсений с Михаилом вернулись на базу за фотографом.

Минут на 20 я осталась одна. Когда огонек их снегохода скрылся за горизонтом, испытала непередаваемые ощущения — на секунду мелькнула мысль, что сама не выберусь отсюда никогда, вокруг ни души, бескрайний лес, воет ветер… а может быть, волки?! Но, конечно, осознавала, что, если бы было опасно, одну меня не оставили — я легла на снегоход и наблюдала за небом: северное сияние живое, оно не стоит на месте и постоянно меняется. Это незабываемо!

— Куда в следующий раз? Не думали сделать шоу на YouTube о своих поездках?

— Следующая наша точка — Архангельск. Едем в экспедицию с биологом наблюдать за бельками — новорожденными детенышами гренландских тюленей. Они появляются на свет белоснежного цвета, а буквально через неделю сереют. Хотим поймать момент, когда они выплывают на льдины и приносят потомство. Я рада, что у нас был принят закон о запрете убийства бельков. Раньше их убивали прямым выстрелом в голову, чтобы в сохранности осталась белоснежная шубка.

Планов с насыщенными программами много, скоро вновь поедем на Байкал. У меня очень плотный рабочий график, поэтому ездим на пару-тройку дней, в которые вписываем недельную программу. Что касается шоу о путешествиях, то такие мысли есть, возможно, совсем скоро поделюсь с вами.

«Человек счастлив внутри себя»

— Артем недавно провел с вами фестиваль «Жара. Kids» как ведущий. Еще он играет в спектаклях, ведет мероприятия. Парень уже определился с профессией?

— Почему надо ребенка мучить вопросом «Кем ты хочешь стать?» Даже взрослым порой сложно определиться, где они хотят работать, чем заниматься, кем быть. Конечно, Артем пока не определился. Когда-то он пел, потом ему более интересным стало актерское мастерство и ведение мероприятий — он все пробует.

— Вижу по социальным сетям, что Яна помимо танцев увлечена готовкой, может приготовить всей семье завтрак.

— Яна прекрасно готовит — особенно все, что касается выпечки: сырники, чизкейк, печенья. У нее всегда получается очень пышное тесто. Я рада опять же, что она тоже для себя пробует новое. Это ее желание н учиться готовить, ее желание заниматься танцами, пробовать себя в роли актрисы и уже самостоятельно фильтровать, что интересно, а мимо чего можно пройти.

— Любимчик всех ваших подписчиков — Арсений. В 8 лет он прошел отбор в академию «Спартака». Как проходил этот отбор, насколько большие нагрузки на тренировках?

— Примерно месяц Арсений ходил на тренировки, где тренеры оценивали возможности детей, после чего приняли решение, что оставляют его. Тренировки у них каждый день. Плюс к этому сына взяли в команду, где ребята немного старше, поэтому сейчас мы занимаемся еще дополнительно, чтобы подтянуться до них. Самое главное, что Арсению нравится. Да и вообще его очень сложно представить без мяча, если нет рядом настоящего, заменит воображаемым, с которым будет выполнять финты.

— Вы запускаете мастер-классы «Колесо баланса Юлии Барановской». Кому они будут полезны?

— Как мне кажется, и мужчинам, и женщинам любого возраста. Я максимально искренне общаюсь с людьми, делюсь опытом. Рассказываю свою честную историю девочки, которая когда-то родилась в Ленинграде, жила в коммуналке, а сейчас у нее совсем другая жизнь. Рассказываю про свои трансформации в жизни, поэтому мои мастер-классы не по учебникам, а по живым историям. Ведь зачастую человеку сложно поверить словам, пока он не услышит: «Смотри, я был в такой же ситуации».

— Уже почти семь лет, как вы в ежедневном режиме ведете на Первом канале передачу «Мужское/Женское». Как узнаваемость, популярность отразились на вашей личной жизни? Часто знаменитости жалуются, что мужчины стали бояться с ними знакомиться.

— Мужчины, которые боятся со мной познакомиться из-за того, что я в телевизоре, мне не нужны, потому что это смешно. Спасибо, что рассказали, что так бывает — это даже удобно. Так бы пришлось понимать их суть на своем опыте, а тут они отсеиваются сами. Хороший фильтр.

— Ваши дети вас сватают?

— Да, это всегда происходит забавно и трогательно: «Мам, ну что, он тебе совсем не нравится?». Или: «Мам, ты на отдых платьев набрала — значит, надо одеться к ужину. А то ты опять в джинсах и майке пойдешь!» Я знаю, что Яна постоянно загадывает желание, чтобы мама всегда была счастлива и вышла замуж.

— У вас сформировалась своя система, как быть счастливой? Вы кажетесь неисправимой оптимисткой.

— Все мои переживания моментально отражаются на внешности, и мне это жутко не нравится. Я благодарна своему телу, что оно со мной в диалоге. Но я не могу запереться дома, потому что у меня есть работа, при этом в медийном пространстве, и я должна хорошо выглядеть. Это заставляет разбираться со своими проблемами, выводить себя из плохого настроения. И делаю я это достаточно быстро. Плохое настроение — это момент жалости к себе. И зависит только от тебя, как долго ты хочешь себя жалеть. На моих мастер-классах мы отдельно будем поднимать эту тему.

— Можно быть счастливой и не замужем?

— Замужество само по себе не может сделать тебя счастливой, как и любой другой внешний фактор. Ты можешь быть в самом красивом месте на земле, с самыми лучшими людьми, в невероятном наряде с шикарным макияжем, но абсолютно несчастной. Потому что каждый человек счастлив внутри себя.

Личное дело

Юлия Барановская родилась 3 июня 1985 года в Санкт-Петербурге. После окончания школы поступила в Университет аэрокосмического приборостроения на факультет менеджмента. В 2009 году переехала в Лондон, так как гражданский муж футболист Андрей Аршавин заключил контракт с «Арсеналом». В 2010 году в Лондоне поступила на курс современного искусства в Sothebys of Art. После расставания с мужем вернулась с детьми в Россию и начала карьеру на ТВ. Воспитывает троих детей: Артему 15 лет, Яне 12, Арсению 8 лет.

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