«Как ты относишься к своей семье»: Ирина Агибалова публично обратилась к старшей дочери Ольге Гажиенко

Накануне, 25 ноября, свой день рождения отмечала бывшая участница «Дома-2» Ольга Гажиенко.

Красавице-блондинке исполнилось тридцать пять лет. Ольга – старшая из детей телебабушки Ирины Агибаловой.

У нее есть еще младшая сестра Рита Агибалова-Марсо и брат Олег.

Ирина Александровна обожает всех своих троих детей. Ольге Гажиенко в день рождения она трогательно призналась в любви, рассказав всем, какая она чудесная дочь, жена, мама и сестра.

«Люблю тебя так сильно и пронзительно, люблю до слез, как в той песне. Так, как ты относишься к своей семье, мало кто умеет! Ты потрясающая дочь, жена, сестра, мамочка!

Пусть в твоей жизни будет как можно больше счастливых дней и здоровье всегда будет хорошим! Пусть детки тебя радует, муж любит и балует, сестренка и братик всегда будут на связи, а мама с папой как можно больше радуют тебя своей любовью. Ты такая солнечная. Я греюсь в твоей любви, доченька», — написала Ирина Агибалова.

Напомним, Ольга Гажиенко замужем за экс-участником «Дома-2» Ильей Гажиенко. У пары двое сыновей Кирилл и Левушка.

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