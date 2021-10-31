«Наши монстрики»: Ольга Гажиенко из «Дома-2» показала сына и племянников в костюмах на Хеллоуин

Экс-участница реалити-шоу Ольга Гажиенко поделилась архивным фото тех времен, когда ее сестра Рита еще не переехала на Кипр.

Бывшие участницы «Дома-2», родные сестры Ольга Гажиенко и Рита Агибалова очень дружны. Дружат между собой и их дети.

У каждой из сестер их по двое. Ольга Гажиенко родила в браке с мужем Ильей двух сыновей Кирилла и Леву, а у Риты есть сын Митя от брака с Женей Кузиным, и дочь Белла, рожденная от второго мужа Павла Марсо.

Пока семья Риты не переехала на Кипр они часто встречались с Ольгой и ее детьми и вместе отмечали все праздники.

Ольга Гажиенко в сторис микроблога вспомнила, как вместе они праздновали Хеллоуин три года назад.

Экс-участница «Дома-2» поделилась снимком трехлетней давности, на котором запечатлен ее старший сын Кирилл и племянники Митя и Белла. Младший сын Ольги Лева тогда еще не родился. Все трое детей в кадре позируют в костюмах.

«Наши монстрики три года назад», — подписала снимок Ольга Гажиенко.

Напомним, ранее о том, какие поделки на Хеллоуин приготовили близнецы Гарри и Лиза, поклонникам рассказал и показал телеведущий Максим Галкин.

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