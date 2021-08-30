Огромная кухня, бассейн во дворе, шикарный вид на горы: Ирина Агибалова показала свой особняк на Кипре

Знаменитая телебабушка из «Дома-2» Ирина Агибалова и ее муж переехали в собственный дом.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова и ее супруг Юрий на днях стали новоселами. Пара купила в ипотеку шикарный дом на Кипре и на днях переехала в него.

Ирина Агибалова, которая славится своими кулинарными способностями, уже вовсю готовит на новой просторной кухне и делится рецептами с подписчиками.

В сторис микроблога телебабушка показала, как выглядит кухня в ее особняке. Судя по всему, это пока единственное помещение, которое обустроено в доме. Остальные комнаты Ирины Агибалова пока не демонстрирует.

К кухне примыкает терраса с выходом на бассейн. Так что теперь Агибаловы завтракают с прекрасным видом на горы. В понедельник утром в гости к бабушке с дедушкой заглянул их старший внук Митя. Сын Риты Марсо, младшей дочери Ирины и Юрия Агибаловых. Рита Марсо с мужем и двумя детьми переехала на Кипр еще два года назад, а теперь за ней последовали и родители.

Напомним, ранее Ирина Агибалова купила на Кипре квартиру, но потом решила, что все-таки хочет жить в собственном доме. Вместе с мужем они взяли ипотеку, а квартиру на Кипре будут продавать.

Смотрите также