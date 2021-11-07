«Кто тут прилетел?»: Рита Агибалова встретилась с младшим братом Олегом впервые после долгой разлуки

Родственник экс-участницы «Дома-2» Риты Агибаловой приехал на Кипр в гости к родителям и сестре.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Рита Агибалова уже почти три года живет на Кипре вместе с мужем Павлом Марсо и детьми Митей и Бэллой.

Семейство купило здесь особняк и наслаждается жизнью в комфортном, теплом климате.

Минувшим летом на Кипр переехали и родители Риты Ирина и Юрий Агибаловы. Они тоже приобрели здесь роскошный дом.

На днях в гости к маме с папой и сестре прилетел младший из детей Ирины Агибаловой, ее сын Олег.

Рита Агибалова показала в сторис микроблога кадры встречи с братом в аэропорту. Она приехала на новеньком «БМВ».

«Кто тут прилетел? Олег! Так, ты на такси, пожалуйста!» — поприветствовала Рита Агибалова брата и тут же пошутила.

Вслед за сыном шла Ирина Агибалова. После нескольких недель в Москве, она вновь вернулась на Кипр, где ее ждал муж Юрий.

«Сударыня!» — поприветствовала Рита Агибалова маму.

Напомним, сына Олега Ирина Агибалова родила не от мужа Юрия. Она в тот момент была в разводе с отцом своих дочерей Риты и Ольги.

Папа Олега – второй супруг Ирины Александровны, с которым она развелась, когда ее сыну было около года.

После этого Ирина и Юрий Агибаловы вновь сошлись, и Юрий Васильевич принял Олега, воспитывал его как собственного ребенка и дал ему свою фамилию.

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