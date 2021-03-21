«15 лет со дня свадьбы»: Алсу предстала с мужем в домашней обстановке

Певица призналась, что счастлива со своим избранником до сих пор.

Певица Алсу показала в личном блоге редкий снимок с мужем бизнесменом Яном Абрамовым. Пара отметила недавно хрустальную свадьбу. На фото они предстали в одном стиле в домашней обстановке около рояля.

«На днях у нас было 15 лет со дня свадьбы. Не буду много писать, мне кажется, это очень личное… Хотелось бы так музицировать, создавать, мечтать до платиновой свадьбы. Всем счастья!» — написала артистка.

Многочисленные российские звезды, узнав про юбилей любви Алсу, тут же откликнулись в комментариях.

«Пусть так будет всегда», — написала выпускница «Фабрики звезд» Зара. «Любим вас», — отметилась жена Гарика Мартиросяна Жанна.

Теплые слова поздравлений также отправили артистке певица Варвара, дизайнер Игорь Гуляев, жена народного артиста Александра Малинина Марина, супруга Михаила Галустяна Виктория и многие другие.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов поженились 18 марта 2006 года. Свой медовый месяц они провели на Фиджи. В сентябре того же года у них уже появилась дочь Сафина, в 2008-м – вторая наследница Микелла, в 2016-м – сын Рафаэль.

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