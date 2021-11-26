«И не стыдно быть такой?»: Юлия Паршута покрасовалась в нюдовом бикини, показав вид спереди и сзади

Известная вокалистка Юлия Паршута, которая стала еще более популярной после участия в шоу телеканала НТВ «Маска» и «Шоумаскгоон», обладательница роскошной стройной фигуры.

Блондинка довольно часто делится в микроблоге своими снимками и видео, на которых запечатлена в бикини или купальниках.

На этот раз Юлия Паршута сразила подписчиков наповал видео в бикини. В кадре она позирует на пляже, поворачиваясь к камере сначала передом, потом задом.

Так у зрителей есть возможность оценить все прелести Юлии Паршуты, представшей в нюдовом бикини.

«Меня все больше и больше тянет в горы. Я даже готова поступиться теплом и убаюкивающим морским шумом ради этой волшебной энергии гор и их сказочных видов. Они меня исцеляют и восстанавливают с какой-то особенной силой и мощью», — призналась под видео Юлия Паршута.

Подписчики пришли в восторг от увиденного и сделали массу комплиментов Юлии Паршуте.

«Ты какая-то идеальная. Разве так бывает?», «Выглядите потрясно», «А бугорок-то засветила!», «И не стыдно быть такой красивой», «Залюбовалась вашими изящными линиями», — высказались в Сети.

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