Встреча с морем: что произошло с грудью Паршуты в лиловом бикини после того, как ее накрыла волна

Многие знаменитости этой осенью предпочли отдохнуть в Дубае. Туда улетела большая семья певицы Валерии, здесь совмещают релакс и работу резиденты Comedy Club, а отпуск Юлии Паршуты с мамой продолжается уже вторую неделю.

Звезда «Шоумаскгоон» Паршута не скупится на пляжный контент. Девушке есть что показать – у нее идеальная фигура с пышными формами, поэтому поклонники с нетерпением ждут новеньких фото и видео.

На порции снимков их моря, которые запостила красотка, она показала, что на самом деле подстерегает девушку, пытающуюся красиво позировать в воде.

Волны то и дело норовят захлестнуть тебя с головой, утащить вверх ногами, а то и сорвать с тебя купальник. С грудью красотки произошел конфуз — она просто выпала после встречи с волной.

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