Змея из «Маски» и звезда «Шоумаскгоон»: как Юлия Паршута успела покорить сцену, подиум и кинематограф

Несколько недель на телеканале НТВ идет новый музыкальный проект «Шоумаскгоон». Девять участников, которые блистали в шоу «Маска», теперь покоряют своим талантом друг друга. Среди абсолютных лидеров — 33-летняя певица Юлия Паршута.

Красавица одарена не только изумительным голосом, но и актерскими данными. А еще она умеет играть на скрипке, отлично танцует и в прошлом побеждала на конкурсах красоты. Но обо всем по порядку.

Юлия Паршута: детство, родители, увлечения

Певица, актриса и телеведущая Юлия Паршута родом из Сочи. Будущая звезда родилась в семье, далекой от творчества и сцены, 23 апреля 1988 года. Несмотря на это, ее отец, инженер по профессии, Василий Паршута, развил у дочки отличный музыкальный вкус, поскольку увлекался самой разнообразной музыкой. Мама Елена также поддерживала стремление девочки выступать на сцене, и уже в 3,5 года маленькая Юля отправилась учиться танцам в школу искусств.

В семь лет Юля Паршута поступила в музыкальную школу учиться игре на скрипке. Девочка даже не знала, что именно ей больше всего нравится – петь, танцевать, рисовать или играть на инструменте – все было по душе. Видимо, всесторонний талант и позволил ей в будущем реализоваться сразу в нескольких направлениях.

В 11 лет будущая певица с успехом представила родную художественную школу на конкурсе детских рисунков во Франции и заняла третье место. Кроме того, она регулярно выступала на сцене с танцевальным коллективом, пела в девичьем квартете «Фортуна», а также участвовала в конкурсах красоты. И в 2003 году ей покорились конкурс «Новое поколение» и «Ты — супермодель-2».

По окончании школы Паршута поступила в сочинский филиал РУДН на филологический факультет и параллельно с учебой продолжила заниматься творчеством: вошла в состав студенческой сборной КВН «Кроме шуток», попробовала себя в журналистике и стала вести прогноз погоды на местном телевидении.

Благодаря своим модельным данным – ее рост 175 см, а вес сегодня 58 кг – Юлия Паршута стала победительницей конкурса красоты «Хрустальная корона Москвы» в 18 лет. Кроме того, она неоднократно выходила на подиум в показах и дефиле под эгидой знаменитых модельеров – Балдинини, Зайцева

Юлия Паршута: «Фабрика звезд»

В 2007 году Юля Паршута победила в региональном отборочном телевизионном конкурсе «Стань VJ MTV». Но на тот момент она еще и успешно проходит кастинг в седьмой сезон нашумевшего музыкального проекта Первого канала «Фабрика звезд», который продюсировали Константин и Валерий Меладзе. Судьба заставила красотку выбирать свой путь, и она отправилась петь.

Став «фабриканткой», Юля Паршута быстро смогла завоевать сердца телезрителей. Талант девушки, ее харизма и красота позволили ей с успехом проявить себя. И из участниц артистка попадает в призеры – занимает третье место.

Позже Паршута признается: участие в «Фабрике звезд» стало для нее испытанием, с которым она блестяще справилась. «Я себя чувствовала крайне комфортно, как будто это мой родной дом, было уютно с первых же минут. Для меня уют – это такая вещь… В общем, трудно для меня создать уют. Я очень к этому отношусь претенциозно», — говорила она в 2007 году.

С «Фабрики» Паршута выпустилась в составе группы «Инь-Ян», куда, помимо нее, вошли Сергей Ашихмин, Татьяна Богачева и Артем Иванов. Они отправились в гастрольный тур, а песни «Камикадзе», «Сохрани меня» и многие другие прочно вошли в шорт-лист любимых у многих поклонников группы.

Среди слухов, окутывавших группу, были не только романы между солистами, но и напряженные отношения Паршуты с коллегами. Девушка стала задумываться о сольной карьере.

Юлия Паршута: карьера

В 2009 году Юлия Паршута выпускает собственный трек «Тая (дочка лесника)», который создал Константин Меладзе. В группе «Инь-Ян» она оставалась до 2011 года, а затем отправилась в сольное плавание, поскольку, по ее признанию, всегда мечтала быть самостоятельной творческой единицей.

Паршута отправилась в Нью-Йорк, где в течение двух лет жила и работала над дебютным сольным альбомом. Там она написала песни «Здравствуй», «Ты мой пароль» и «На облаках». По возвращении в Москву певица приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», представила сингл This Is My Song, трек «Камень с души», который попал в ротацию на «Европа Plus», заключила контракт с Sony Music Entertainment и записала «Гимн лучших подружек» для проекта Lego Friends компании Lego.

В 2014 году Паршута выпустила песню «Ангел, севший мне на плечи», который был приурочен к Олимпиаде-2014 в Сочи, а также сингл и клип Cut Me Open.

Дебютный альбом Юлии Паршуты «Навсегда» вышел весной 2017 года. В это же время хит «Месяц май», написанный отцом певицы Василием Паршутой, становится лауреатом конкурса «Бессмертный полк», и девушка запускает мемориальный проект «Месяц май» в честь Дня Победы.

В том же году артистка выпустила клип и две песни в дуэте с Марком Тишманом — «Невыносимая» и «Больно, но красиво», а также сингл с Yan Space «Солдаты», сольные треки «Саундтрек этого лета», «Северное сияние» и клип на песню «Почему дождь».

В 2018 году свет увидел второй альбом Юлии Паршуты «Все в порядке», затем певица выпустила трек «Амели» и его ремикс, клип на песню «Останешься». Следующей пластинкой стал мини-альбом [2:02] в стиле R&B и соул в 2019 году.

Продолжили творчество Юлии Паршуты в 2020 году песня «Лучше», клип на нее, снятый в Италии до пандемии коронавируса, а также хит «Слушать». 2021 год принес в актив творчества звезды композицию «Поговорить».

Юлия Паршута: кино

Талант Юлии Паршуты позволил ей блеснуть и в киноиндустрии. Девушка стала актрисой комедийного скетч-шоу «Даешь молодежь!» с 2010 по 2013 года, а затем приняла решение обучиться актерскому мастерству в школе драмы Германа Сидакова. Это позволило звезде сняться в нескольких фильмах — «Тайна четырех принцесс», «Красотки», «Полцарства за любовь», «Взгляд из вечности».

В 2015 году Паршута появилась в комедии «Бармен», где исполнила одну из главных ролей, которая принесла ей титул «Актриса года» на премии Unique Pleasure Awards. Параллельно снялась в сериале «Семейный бизнес» на СТС.

Появилась Паршута в роли девушки Гоши в нашумевшей драме «Текст» в 2019 году. А в 2021 году она воплотила на экране ведущую новостей Анну Теребкину в фильме «Майор Гром. Чумной доктор».

Юлия Паршута: другие проекты, благотворительность

Помимо музыкальной и кинодеятельности, Юлия Паршута была ведущей музыкального фестиваля Big Love Show в 2014 году. Тогда же девушка с успехом приняла участие в нескольких телепроектах, в которых талант артистки заиграл новыми гранями: в шоу перевоплощений «Один в один» она блестяще выступила в образах различных звезд эстрады – Земфиры, Филиппа Киркорова, Мадонны, Аллы Пугачевой, Надежды Кадышевой и многих других.

Повторить успех своих перевоплощений Паршута смогла в четвертом сезоне проекта «Один в один. Битва сезонов», куда были приглашены лучшие участники предыдущих лет. Звезда воплотила таких героев, как Валерия, Адель, Майли Сайрус, а ее дуэт с Марком Тишманом в образах Тины Тернер и Эроса Рамазотти с композицией Cose Della Vita стал одним из запоминающихся на проекте.

Поучаствовала Паршута и в увлекательном проекте «Звезды под гипнозом» в 2017 году на Первом канале. Иса Багиров во время сеанса увеличивал громкость ее голоса с помощью пульта.

В 2021 году артистка стала одной из финалисток шоу «Маска» на НТВ, где блестяще выступила в костюме Змеи. Девушке удалось поразить и запутать не только телезрителей проекта, но и судей, дойти до финала и занять третье место.

Не обошла стороной Паршута и участие в благотворительных проектах. Она является активисткой движения Free Russian Whales, которое борется с отловом ради развлечения китообразных.

В апреле 2020 года звезда создала многоразовые маски вместе с центром помощи взрослым людям с аутизмом «Антон тут рядом», средства от реализации которых были переданы фонду. А летом с мультибрендовым магазином Poison Drop Юлия запустила собственную коллекцию украшений, и часть средств, вырученных от продаж, была направлена в фонд «Эковахта Сахалина».

Кроме того, Юлия Паршута является участницей программы MediaDonors благотворительного фонда «Дети-бабочки».

Юлия Паршута: личная жизнь

Свою личную жизнь красотка тщательно скрывает. Вакантно ли место в ее сердце сегодня, Паршута не афиширует.

Во время «Фабрики звезд-7» Паршуту связывали романтические отношения с коллегой по проекту Владом Соколовским. Но их прервало появление жениха красотки – он явился на проект с букетом цветов и поставил точку в союзе Юлии и Влада. С тех пор они прервали общение, а за объявившегося бойфренда красотка замуж так и не вышла.

Какое-то время Паршута состояла в отношениях с таинственным мужчиной, к которому уехала в Нью-Йорк после того, как покинула группу «Инь-Ян». Но закончилась американская виза, а с ней и роман. Девушка вернулась в Россию одна.

Осенью 2018 года звезда отпраздновала свадьбу со своим избранником, бизнесменом по имени Александр, с котором три года встречалась. Правда, пара распалась через год, и, как оказалось, для этого посещать загс не потребовалось – церемония бракосочетания артистки и ее жениха была лишь незарегистрированным актом.

Упорно приписывают сейчас Юлии Паршуте роман с Марком Тишманом. Пара регулярно появляется вместе, в Сети обменивается теплыми отзывами и комментариями. Но на прямой вопрос, что их все-таки связывает, Тишман в проекте «Загугли звезду» ответил:

«У нас с Юлией дружеские отношения. Я не позавидую тому мужчине, который свяжет с ней судьбу, а с другой стороны, позавидую, потому что она очень интересный, красивый человек», — поведал артист.

Юлия Паршута: откровенные фото

Благодаря модельным данным Юлия Паршута не стесняется демонстрировать свои фото в купальниках. А в 2011 году она порадовала мужскую часть своих поклонников горячими снимками в журнале Maxim. Красотка полностью обнажилась на страницах издания, и читатели убедились – она прекрасна со всех ракурсов.

На обложке ее представили как лучшую попу страны, и девушка отнеслась к этому с долей иронии: «Мама рассказывала, что, когда меня акушерка принимала в роддоме, даже она воскликнула: «Вот это попа!».

Юлия Паршута сейчас

В настоящее время Юлия Паршута продолжает сольную карьеру. Кроме того, звезда блистает в новом музыкальном проекте НТВ «Шоумаскгоон», который отличается от «Маски» тем, что судьями и вершителями судеб участников являются сами артисты. Девушка – один из лидеров проекта.

